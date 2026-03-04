Aeroporto Internacional de Fujairah opera voos charter em meio a desafios regionais

FUJAIRAH, 4 de março de 2026 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Fujairah, em parceria com a companhia aérea SalamAir, do Sultanato de Omã, anunciou a operação de uma série de voos charter como parte de esforços humanitários para apoiar viajantes que desejam retornar a seus países de origem diante da atual situação na região.

Os voos especiais estão programados para operar via Mascate nos dias 4 e 5 de março de 2026, conectando o emirado de Fujairah a cinco importantes destinos internacionais: Calecute, Hyderabad, Lucknow, Istambul e Karachi. As reservas podem ser feitas diretamente no site oficial da SalamAir ou por meio de agências de viagem autorizadas.

A parceria reflete o compromisso contínuo do Aeroporto Internacional de Fujairah em apoiar necessidades de viagem humanitária e garantir serviços seguros e eficientes aos passageiros durante períodos críticos.

O aeroporto disse que trabalhou em estreita coordenação com companhias aéreas parceiras, equipes de atendimento em solo e autoridades competentes para assegurar operações fluidas e oferecer o mais alto nível de assistência aos passageiros ao longo do processo de repatriação.

O Aeroporto Internacional de Fujairah acrescentou que continua coordenando com diferentes parceiros e partes interessadas para acompanhar as necessidades de viagem e responder rapidamente a quaisquer desdobramentos, reforçando sua posição como um hub de aviação confiável e resiliente nos Emirados Árabes Unidos.