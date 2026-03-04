Ministério da Defesa do Qatar intercepta 10 drones e dois mísseis de cruzeiro

DOHA, 4 de março de 2026 (WAM) — As Forças Armadas do Qatar interceptaram 10 drones e dois mísseis de cruzeiro lançados pelo Irã nesta quarta-feira (4/03), informou o Ministério da Defesa.

Segundo a Qatar News Agency (QNA), as Forças de Defesa Aérea do Emir do Qatar interceptaram seis drones, enquanto a Força Aérea do Emir do Qatar interceptou dois drones e dois mísseis de cruzeiro. As Forças Navais do Emir do Qatar interceptaram os dois drones restantes.

O Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas do Qatar possuem plena capacidade e recursos para salvaguardar a soberania e o território do país e responder com firmeza a qualquer ameaça externa.