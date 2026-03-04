Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe um telefonema da líder da Tanzânia condenando os ataques iranianos

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema da presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, que manifestou a solidariedade de seu país aos Emirados e condenou os ataques iranianos contra a nação e outros Estados da região.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Samia Suluhu Hassan pelo apoio.

Os dois defenderam a interrupção imediata da escalada militar e ressaltaram a importância de priorizar o diálogo e os meios diplomáticos para tratar as questões pendentes de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.