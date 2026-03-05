Companhia Nacional de Energia de Abu Dhabi afirma que operações nos Emirados seguem normais apesar de desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — A Companhia Nacional de Energia de Abu Dhabi (TAQA, na sigla em inglês) afirmou que as operações de suas entidades nos Emirados Árabes Unidos continuam funcionando normalmente diante dos recentes desdobramentos na região.

“Os serviços de geração de energia, dessalinização de água, transmissão, distribuição e tratamento de águas residuais operam com segurança e sem interrupções”, informou a empresa em comunicado.

A companhia acrescentou que, em coordenação com parceiros estratégicos, ativou seus mecanismos de gestão de riscos e de continuidade de negócios para garantir a resiliência do fornecimento de energia e água em todo o país.