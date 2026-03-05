Emirados Árabes Unidos condenam tentativa de ataque do Irã contra a Turquia com míssil balístico

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram a tentativa de atingir a Turquia com um míssil balístico iraniano. Os sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) destruíram o míssil antes que ele alcançasse o território turco. Os Emirados Árabes Unidos consideram esses atos hostis uma grave escalada, uma violação flagrante da soberania dos Estados e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ampliação dos ataques a outros países é condenada por todas as normas legais e políticas e constitui uma escalada grave que compromete os esforços de desescalada e aumenta as tensões na região.