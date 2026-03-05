Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute escalada regional em ligações com autoridades estrangeiras

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, realizou ligações com vários ministros das Relações Exteriores e outras autoridades para discutir os mais recentes desdobramentos na região após os ataques iranianos com mísseis contra os Emirados e diversos países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China; Masrour Barzani, primeiro-ministro da Região do Curdistão do Iraque; Sugiono, ministro das Relações Exteriores da Indonésia; Juan Ramón de la Fuente, secretário de Relações Exteriores do México; Youssef Rajji, ministro das Relações Exteriores e Emigrantes do Líbano; Ronald Lamola, ministro de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul; e Nikos Dendias, ministro da Defesa Nacional da Grécia.

As conversas trataram das repercussões da atual escalada e de suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais, além de seus possíveis efeitos negativos sobre o comércio internacional, a segurança energética e a economia global.

Abdullah bin Zayed e as autoridades estrangeiras condenaram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e reiteraram a rejeição a essas ações, classificadas como violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes.

O ministro agradeceu às autoridades pelo apoio aos Emirados. Afirmou ainda que todos os residentes e visitantes no país estão seguros.

Durante as ligações, os ministros ressaltaram ainda a importância de esforços internacionais coordenados neste momento crítico para conter as tensões e evitar a ampliação do conflito, com prioridade para soluções políticas e diplomáticas capazes de reforçar a segurança e a estabilidade regionais.