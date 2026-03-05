Bahrein intercepta 75 mísseis e 123 drones desde início dos ataques iranianos

MANAMA, 5 de março de 2026 (WAM) — O Comando-Geral da Força de Defesa do Bahrein informou que seus sistemas de defesa aérea destruíram 75 mísseis e 123 drones desde o início dos ataques contra o país.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Bahrain News Agency (BNA), o comando afirmou que o uso de mísseis balísticos e drones contra instalações civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. Segundo o órgão, esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.

As autoridades recomendaram que os moradores permaneçam em casa e saiam apenas em caso de necessidade, adotando cautela para garantir sua segurança.

O comando também pediu à população que evite áreas atingidas e objetos suspeitos e que acompanhe atualizações, alertas e avisos por meio de fontes oficiais e veículos de comunicação do governo.