Ministério da Saúde dos Emirados afirma que sistema de saúde do país segue operando normalmente

DUBAI, 5 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed Ali Al Sayegh, afirmou que o sistema de saúde do país continua operando normalmente e com eficiência, apoiado por uma infraestrutura nacional de saúde sólida e resiliente.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (5/03), o ministro informou que hospitais, serviços de emergência e equipes de saúde pública em todo o país seguem prestando atendimento sem interrupções, sustentados por sistemas consolidados de preparação e cadeias seguras de suprimentos médicos.

Ahmed Ali Al Sayegh acrescentou que o ministério mantém coordenação contínua com parceiros federais e locais para garantir a continuidade dos serviços de saúde e o bem-estar da população.

O ministro ressaltou que proteger a saúde e a segurança de todos os membros da sociedade continua sendo uma prioridade nacional central.