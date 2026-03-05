Presidentes dos Emirados e da Indonésia defendem diálogo diante da situação regional

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (5/03) uma ligação do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, durante a qual os dois defenderam a interrupção imediata das ações militares na região.

Os dois também ressaltaram a importância de tratar as questões regionais por meio do diálogo e da diplomacia, de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a ligação, os dois discutiram ainda os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, bem como os mais recentes desdobramentos da escalada militar e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.