Banco Central afirma que setor bancário dos Emirados é resiliente diante de desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), Khaled Mohamed Balama, afirmou que o setor bancário e financeiro do país continua demonstrando altos níveis de resiliência e estabilidade.

Segundo ele, bancos, instituições financeiras e companhias de seguros em todo o país seguem operando normalmente e prestando serviços a clientes e ao público com eficiência e sem interrupções.

Balama afirmou que, ao longo de mais de 53 anos, o Banco Central construiu um histórico sólido de conquistas. Orientada pela visão da liderança do país, a instituição desempenhou papel central na preservação da solidez e da estabilidade do sistema financeiro e bancário nacional.

Apesar das sucessivas tensões geopolíticas registradas na região ao longo desse período, o Banco Central e o setor financeiro dos Emirados demonstraram capacidade consistente de adaptação, resiliência e crescimento, reforçando a posição do país como destino confiável e centro financeiro relevante nos níveis regional e global.

“Esse legado duradouro reflete a solidez das bases sobre as quais foi construído o sistema financeiro e bancário dos Emirados Árabes Unidos, sustentado por boa governança, disciplina institucional, diversificação do setor financeiro, gestão proativa de riscos e elevado nível de preparação para responder de forma eficaz aos desdobramentos regionais”, afirmou.

Balama afirmou ainda que o setor bancário dos Emirados mantém níveis elevados de capitalização e liquidez. A taxa de adequação de capital está atualmente em 17%, enquanto o índice de cobertura de liquidez supera 146,6%, ambos significativamente acima dos limites regulatórios recomendados por organismos internacionais de supervisão e instituições financeiras globais.

Os ativos totais do setor bancário e financeiro do país ultrapassam 5,42 trilhões de dirhams (US$ 1,48 trilhão), refletindo a escala e a solidez das instituições financeiras que operam no país e sua capacidade de cumprir obrigações e apoiar a atividade econômica em diferentes cenários.

“Reafirmo também que os sistemas bancários, os sistemas de pagamentos e a infraestrutura financeira nacional dos Emirados Árabes Unidos continuam operando com plena eficiência e estabilidade. Esses sistemas são sustentados por estruturas operacionais e tecnológicas avançadas que garantem o funcionamento contínuo, seguro e sem interrupções dos serviços bancários e financeiros”, acrescentou Balama.

Instituições financeiras que operam no país adotam estruturas avançadas de identificação e gestão de riscos e de continuidade de negócios, alinhadas às melhores práticas internacionais, o que reforça a capacidade de responder com agilidade a eventuais desafios.

Balama acrescentou que o Banco Central mantém coordenação constante com autoridades e instituições financeiras para monitorar os desdobramentos e assegurar total prontidão operacional e continuidade dos serviços financeiros em todo o país.

“Em linha com nosso mandato de supervisão e regulação, monitoramos continuamente os principais indicadores de estabilidade financeira e liquidez em todo o setor bancário e financeiro. Também realizamos avaliações periódicas e testes de estresse para garantir a solidez e a resiliência contínuas do sistema financeiro”, acrescentou.

O Banco Central também dispõe de um conjunto abrangente de instrumentos prudenciais e de política monetária que permitem adotar medidas oportunas sempre que necessário para preservar a estabilidade financeira e reforçar a confiança no setor bancário.

Balama concluiu reiterando o compromisso da instituição de continuar monitorando de perto os desdobramentos, manter plena prontidão operacional e apoiar a preservação dos avanços alcançados ao longo de mais de cinco décadas de desenvolvimento e prosperidade, contribuindo para a trajetória de crescimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos.