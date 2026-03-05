Emirates opera mais de 100 voos de ida e volta a Dubai nos dias 5 e 6 de março

DUBAI, 5 de março de 2026 (WAM) — A Emirates informou que está operando uma programação reduzida de voos até novo aviso, após a reabertura parcial de alguns espaços aéreos na região para a realização segura de voos comerciais.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (5/03), um porta-voz da companhia afirmou que a Emirates operará mais de 100 voos de ida e volta a Dubai nos dias 5 e 6 de março para transportar passageiros a seus destinos, além de transportar cargas essenciais, incluindo produtos perecíveis e medicamentos.

A companhia acrescentou que retomará gradualmente sua malha aérea conforme a disponibilidade do espaço aéreo e o cumprimento de todos os requisitos operacionais.

A empresa destacou que a segurança continua sendo sua principal prioridade e informou que segue monitorando de perto a situação, ajustando suas operações de acordo com os desdobramentos.

A Emirates também orientou os passageiros a se dirigirem ao aeroporto apenas se tiverem uma reserva confirmada. Os clientes foram aconselhados a consultar o site da companhia e seus canais oficiais nas redes sociais para obter as atualizações mais recentes.