Mansour bin Zayed e príncipe herdeiro do Kuwait discutem desdobramentos regionais em ligação

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, conversou com o príncipe herdeiro do Kuwait, xeique Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah.

Os dois discutiram as fortes relações fraternas entre os dois países e maneiras de ampliar a cooperação e a coordenação conjunta em diversos setores.

As autoridades também analisaram os mais recentes desdobramentos na região, especialmente os ataques que atingiram os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e outros países da região, destacando a importância de reforçar a coordenação entre os países do Golfo para preservar a segurança e a estabilidade regionais.

Os dois também condenaram os ataques, afirmando que representam uma violação clara das cartas internacionais e da soberania dos Estados, além de ameaçarem a segurança de suas populações e terem graves repercussões para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.