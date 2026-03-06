Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute escalada regional com ministros estrangeiros

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou com diversos ministros das Relações Exteriores sobre os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais após os ataques iranianos com mísseis contra os Emirados e vários países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com Cho Hyun, ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul; Ararat Mirzoyan, ministro das Relações Exteriores da Armênia; Giorgos Gerapetritis, ministro das Relações Exteriores da Grécia; Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca; Gabriela Sommerfeld, ministra das Relações Exteriores do Equador; e Erywan Yusof, segundo-ministro das Relações Exteriores de Brunei.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed e os ministros trocaram avaliações sobre os últimos acontecimentos na região e suas implicações para a estabilidade regional, a economia global e a segurança energética. Eles também discutiram a importância de ações conjuntas para fortalecer os esforços internacionais voltados a consolidar a segurança e a estabilidade regionais.

O ministro e seus interlocutores condenaram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e reiteraram a rejeição a essas ações, classificadas como violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e como ameaça direta à segurança e à estabilidade dos países. Também reafirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, também destacaram a importância de a comunidade internacional atuar de forma conjunta neste momento, intensificando esforços diplomáticos e políticos e apoiando meios pacíficos e diálogo responsável para reforçar a segurança e a estabilidade regionais.

Abdullah bin Zayed agradeceu aos ministros pela solidariedade e pelo apoio aos Emirados. E afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão seguros, reiterando o compromisso do país de trabalhar com parceiros da comunidade internacional para fortalecer a segurança e a estabilidade na região.