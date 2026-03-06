Emirados Árabes Unidos condenam ataque com drone do Irã contra o Azerbaijão

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque com drone lançado pelo Irã contra o território do Azerbaijão e classificaram a ação como uma escalada perigosa, uma violação flagrante da soberania dos Estados e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ampliação dos ataques para outros países é condenável sob todas as normas jurídicas e políticas e representa uma grave escalada que compromete os esforços de desescalada e aumenta as tensões na região.