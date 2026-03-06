Kuwait intercepta míssil que violou o espaço aéreo do país

KUWAIT, 6 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Kuwait anunciou que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram um míssil que havia violado o espaço aéreo nacional.

O ministério informou que a interceptação levou à ativação das sirenes de alerta, conforme os procedimentos de segurança estabelecidos. Não houve vítimas nem danos à infraestrutura após a neutralização da ameaça.

Segundo a agência Kuwait News Agency (KUNA), o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Saud Al-Atwan, afirmou que a interceptação provocou a queda de alguns destroços, causando danos materiais limitados, incluindo avarias em um veículo, sem registro de feridos.

Ele acrescentou que as Forças Armadas do Kuwait continuam a cumprir suas funções de defesa com alto nível de eficiência e prontidão, garantindo a proteção do país e a preservação de sua segurança e estabilidade.