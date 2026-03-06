Conselho de Ministros do Interior Árabes condena ataques iranianos contra países árabes

TÚNIS, 6 de março de 2026 (WAM) — A Secretaria-Geral do Conselho de Ministros do Interior Árabes condenou os ataques iranianos contra a soberania de diversos países árabes e afirmou que essas ações representam uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Em comunicado divulgado a partir de sua sede em Túnis, a secretaria informou acompanhar com forte condenação os relatos de agressões iranianas que atingiram a soberania e o espaço aéreo do Bahrein, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, do Qatar e da Jordânia.

A entidade afirmou rejeitar firmemente essas ações, classificadas como injustificáveis e capazes de comprometer a segurança e a estabilidade da região, além de prejudicar esforços voltados à redução das tensões e à promoção da paz. O conselho também expressou apoio e solidariedade aos países árabes nas medidas adotadas para proteger sua segurança e soberania.

A nota também elogiou a resposta das forças de defesa e segurança dos países atingidos, destacando a atuação considerada corajosa e profissional na proteção de instalações vitais e na garantia da segurança de cidadãos e residentes, além da elevada eficiência no enfrentamento dos ataques.