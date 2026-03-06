Etihad Airways retoma programação limitada de voos a partir de 6 de março

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — A Etihad Airways retomará uma programação limitada de voos comerciais a partir de 6 de março de 2026, operando entre Abu Dhabi e diversos destinos.

Passageiros com reservas anteriores serão acomodados nesses voos assim que possível. As passagens também estão disponíveis para compra no site da empresa.

Passageiros e o público em geral não devem se dirigir ao aeroporto a menos que tenham sido contatados diretamente pela Etihad ou possuam uma reserva confirmada em um desses novos voos.

A decisão foi tomada em coordenação com as autoridades competentes após extensas avaliações de segurança.

A Etihad informou que continua a monitorar a situação de perto e só operará voos quando todos os critérios de segurança forem atendidos. Entre 6 e 19 de março, os voos programados de e para Abu Dhabi incluem os seguintes destinos: Ahmedabad, Bangcoc, Bengaluru, Cairo, Colombo, Délhi, Frankfurt, Hanói, Hyderabad, Jidá, Kuala Lumpur, Londres (Heathrow), Madri, Malé, Milão (Malpensa), Moscou (Sheremetyevo), Mumbai, Nova York (JFK), Paris, Phuket, Riad, Roma, Seul (Incheon), Toronto e Zurique.

Todos os serviços permanecem sujeitos a aprovações operacionais e podem ser ajustados de acordo com as condições do espaço aéreo na região.

Todos os demais serviços comerciais regulares de e para Abu Dhabi permanecem suspensos. Os passageiros afetados receberão comunicação direta da Etihad confirmando a situação de seus voos e informando as opções disponíveis.

A companhia recomenda que os passageiros mantenham seus dados de contato atualizados e acompanhem seus e-mails para novas informações. A Etihad também orienta os passageiros a verificar o status do voo no site antes de se dirigir ao aeroporto e garantir que seus dados de contato estejam atualizados na reserva.