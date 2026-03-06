Procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos alerta contra divulgação de imagens de locais de incidentes e conteúdo digital enganoso

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, alertou contra fotografar, publicar ou compartilhar imagens e vídeos que mostrem locais de incidentes ou danos causados pela queda de projéteis ou estilhaços.

Segundo ele, a divulgação desse tipo de material ou de informações imprecisas pode provocar pânico entre a população e criar uma impressão distorcida da situação real no país.

Al Shamsi afirmou que as instituições competentes do Estado desempenham suas funções com alto nível de eficiência para garantir a segurança da comunidade. Ele acrescentou que a vida cotidiana segue normalmente, enquanto as medidas necessárias são adotadas para lidar com os desdobramentos da situação.

O procurador-geral explicou que esses incidentes são tratados pelas autoridades dentro de estruturas estabelecidas de segurança e defesa. Por isso, as pessoas devem se abster de filmar esses locais, já que a divulgação dessas imagens pode prejudicar os esforços de resposta e mitigação das autoridades responsáveis.

Em comunicado, ele afirmou que, apesar dos avisos anteriores das autoridades competentes, algumas pessoas continuam a filmar locais de incidentes e a compartilhar essas imagens nas redes sociais.

Al Shamsi ressaltou que publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo ou informações enganosas constitui violação da lei caso resulte em pânico público, disseminação de notícias falsas ou prejuízo à ordem pública. Ele pediu que cidadãos e residentes parem de produzir ou compartilhar essas imagens e alertou que os infratores podem responder judicialmente conforme a legislação vigente.

O procurador-geral também advertiu contra a divulgação de vídeos ou imagens fabricados por meio de inteligência artificial ou manipulação digital. Isso inclui conteúdos que aleguem falsamente ataques com mísseis, agressões contra instalações ou eventos que não ocorreram.

Segundo ele, produzir ou publicar esse tipo de material com a intenção de enganar o público constitui crime, e o Ministério Público tomará medidas legais contra os responsáveis sem tolerância.

Al Shamsi pediu ainda que a população respeite a lei e busque informações apenas em fontes oficiais para ajudar a preservar a segurança e a estabilidade nacionais.