Presidente dos Emirados Árabes Unidos envia carta à primeira-ministra do Japão

TÓQUIO, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma carta à primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sobre a cooperação bilateral e o fortalecimento da Parceria Estratégica Abrangente entre os dois países.

A carta foi entregue pelo ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado do ministro das Relações Exteriores ao Japão, Sultan bin Ahmed Al Jaber, durante reunião realizada no gabinete da primeira-ministra em Tóquio. O encontro contou também com a presença do ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e do embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Japão, Shihab Al Faheem.

Durante a reunião, Sultan Al Jaber transmitiu ao primeiro-ministro japonês as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos e seus votos de contínuo desenvolvimento e prosperidade ao Japão. Takaichi, por sua vez, pediu que fossem transmitidas suas saudações ao presidente emiradense, juntamente com votos de progresso e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois lados discutiram oportunidades para ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e o Japão no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente assinada em 2022 e confirmaram a conclusão bem-sucedida das negociações para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA).

Sultan Al Jaber afirmou o compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer a Parceria Estratégica Abrangente com o Japão e ampliá-la para novos horizontes, além de investir em novas oportunidades de cooperação, especialmente nas áreas de economia, energia, indústria, tecnologia avançada, transformação digital, inteligência artificial, espaço, sustentabilidade, educação e cultura, de forma a apoiar interesses mútuos e contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos dois países.