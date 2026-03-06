Rei de Tonga manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (6/03) uma ligação do rei de Tonga, Tupou VI, que condenou os ataques iranianos contra o território emiradense e outros países da região. O monarca afirmou que os ataques representam uma grave violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao rei Tupou VI pelo apoio.

Os dois também defenderam o diálogo e a diplomacia como caminho para tratar das diversas questões de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.