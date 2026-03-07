Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita vítimas de ataques recentes em hospital

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou alguns dos feridos nos recentes ataques iranianos que estão recebendo tratamento hospitalar. E desejou rápida recuperação e retorno seguro às suas famílias.

Durante a visita, Mohamed bin Zayed conversou com os feridos e seus familiares e afirmou aos afetados — dos Emirados Árabes Unidos, Sudão, Irã, Paquistão e Índia — que eles são considerados parte da família nos Emirados, ressaltando que a segurança deles e de todos os residentes do país permanece prioridade máxima.

O líder emiradense afirmou que as circunstâncias atuais revelam o verdadeiro caráter e a consciência da sociedade do país, demonstrados pela solidariedade, cooperação e compromisso da comunidade com as orientações de segurança emitidas pelas autoridades competentes, o que contribuiu significativamente para o êxito dos esforços nacionais.

Mohamed bin Zayed também expressou agradecimento às equipes médicas que continuam a prestar atendimento com os mais altos padrões de cuidado.

Os feridos e seus familiares agradeceram a visita do presidente e elogiaram a atenção e o cuidado demonstrados pela liderança emiradense com os residentes do país. Eles também expressaram votos pela continuidade da segurança e da estabilidade dos Emirados Árabes Unidos.

Alguns dos feridos já receberam alta recentemente após receberem o tratamento médico necessário e se recuperarem plenamente.

A visita contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de outras autoridades.