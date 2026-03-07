Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente da Região do Curdistão Iraquiano sobre desdobramentos regionais e ataques iranianos contra o país

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da região do Curdistão do Iraque, Nechirvan Barzani. Durante a conversa, os dois discutiram a escalada militar na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Barzani condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que eles representam uma grave violação da soberania dos Estados e do direito internacional.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Barzani pelo apoio.

Os dois também defenderam a interrupção imediata da escalada militar na região e a retomada do diálogo e do caminho diplomático para preservar a paz e a segurança regionais.