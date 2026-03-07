Emirados Árabes Unidos manifestam solidariedade ao Bahrein e ao Qatar e condenam ataque iraniano não provocado

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque iraniano não provocado contra instalações do Bahrein que abrigam integrantes das Forças Navais do Emir do Qatar que participam do Centro de Operações Navais Unificadas, sob o Comando Militar Conjunto do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque constitui uma flagrante violação da soberania do Bahrein e representa uma ameaça à segurança e à estabilidade do país. Segundo o ministério, o episódio também configura uma grave escalada que afeta a segurança dos países do CCG e da região em geral.

Os Emirados Árabes Unidos expressaram plena solidariedade ao Bahrein e ao Qatar e reiteraram apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança dos países do CCG, bem como de países irmãos e parceiros. E ressaltaram a necessidade de interromper a escalada e de respeitar os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas para preservar a segurança e a estabilidade regionais.