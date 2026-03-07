Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute desdobramentos regionais com diversas autoridades

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com diversos ministros do Exterior e autoridades para discutir os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais e as consequências dos ataques com mísseis do Irã não provocados contra os Emirados e outros países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani; o vice-presidente da Confederação Suíça e chefe do Departamento Federal de Relações Exteriores, Ignazio Cassis; o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot; o ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters; e o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov.

As conversas abordaram as repercussões desses desdobramentos para a segurança e a estabilidade da região e seus possíveis impactos na economia global e na segurança energética. Os ministros também discutiram a importância de fortalecer a coordenação internacional e intensificar os esforços conjuntos para preservar a estabilidade regional.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram os ataques com mísseis do Irã contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região, ressaltando a rejeição a tais ações, que constituem flagrante violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e representam ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados.

Eles também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes, de acordo com o direito internacional.

Os interlocutores destacaram ainda a importância de reforçar a ação internacional coletiva para enfrentar esses desafios e apoiar esforços diplomáticos e um diálogo responsável que contribuam para fortalecer a segurança e a estabilidade regionais.

Abdullah bin Zayed agradeceu aos ministros pela solidariedade e pelo apoio de seus países aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão seguros. O ministro reiterou o compromisso dos Emirados de continuar trabalhando com parceiros internacionais para promover segurança e estabilidade sustentáveis na região e atender às aspirações de prosperidade e bem-estar dos povos da região.