Defesas aéreas dos Emirados interceptam 15 mísseis balísticos e 119 drones

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detectaram neste sábado (7/03) 16 mísseis balísticos, dos quais 15 foram interceptados e destruídos, enquanto um caiu no mar.

As defesas aéreas também detectaram 121 drones, dos quais 119 foram interceptados, enquanto dois caíram dentro do território dos Emirados.

Desde o início do que foi descrito como agressão iraniana, um total de 221 mísseis balísticos foi detectado em direção aos Emirados Árabes Unidos. Desses, 205 foram destruídos, 14 caíram no mar e dois atingiram o território do país.

Também foram detectados 1.305 drones iranianos, dos quais 1.229 foram interceptados, enquanto 76 caíram dentro do território dos Emirados. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Os ataques resultaram em três mortes — de cidadãos do Paquistão, Nepal e Bangladesh — e em 112 feridos leves entre pessoas de nacionalidades emiradense, egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bengalesa, cingalesa, do Azerbaijão, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa, afegã, bareinita, comorense e turca.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.