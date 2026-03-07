Primeiro-ministro de Singapura pede o fim da escalada militar em ligação com líder dos Emirados

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong. Durante a conversa, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos na região e as implicações da escalada militar para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Wong condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região e afirmou que a continuidade dessas ações compromete a segurança e a estabilidade regionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois também defenderam a interrupção imediata da escalada militar e ressaltaram a necessidade de retomar o diálogo sério e as soluções diplomáticas para tratar das questões pendentes e superar a atual crise de forma a preservar a segurança e a estabilidade da região.