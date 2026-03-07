Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeira-ministra do Nepal discutem implicações da escalada militar na região

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação da primeira-ministra interina do Nepal, Sushila Karki, para discutir a escalada militar em curso na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade.

Karki condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região e afirmou a solidariedade do Nepal ao país em todas as medidas adotadas para proteger sua soberania e segurança..

Mohamed bin Zayed agradeceu à primeira-ministra pelo apoio.

Os dois também ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e destacaram a importância do diálogo e da diplomacia para tratar das questões em disputa e evitar novas crises que ameacem a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.