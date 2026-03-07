Ministro da Economia e Turismo aponta ampla oferta de produtos e queda de preços em visita a mercado

DUBAI, 7 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que o abastecimento de alimentos no país permanece estável e que os mercados de frutas e verduras registram ampla oferta de produtos, acompanhada de uma queda perceptível nos preços.

Segundo o ministro, a redução nos preços se deve à chegada contínua de novos carregamentos de produtos agrícolas provenientes de vários países. Ele acrescentou que a tendência de queda deve continuar nos próximos dias com a chegada de novos volumes aos mercados.

As declarações foram feitas à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante uma visita de inspeção realizada neste sábado (7/03) ao mercado de frutas e verduras de Al Aweer, em Dubai.

A visita teve como objetivo acompanhar de perto a atividade do mercado, monitorar os níveis de preços, avaliar a disponibilidade de alimentos e garantir que o mercado esteja plenamente preparado para atender às necessidades de abastecimento do país.

Bin Touq afirmou que a situação atual reflete claramente a grande quantidade de produtos agrícolas que chegam de diversas partes do mundo e destacou que os preços registraram queda evidente, com alguns produtos sendo vendidos por valores inferiores aos observados poucos dias antes.

Durante a visita, o ministro também acompanhou a descarga de novos carregamentos de alimentos. Comerciantes informaram que as operações de descarga continuam ao longo do dia e devem prosseguir nos próximos dias.

Segundo os comerciantes, a chegada dessas remessas adicionais de produtos alimentícios essenciais deve aumentar ainda mais a oferta nos mercados, contribuindo para a continuidade da queda dos preços em benefício dos consumidores.

Ao final da visita, Bin Touq pediu aos consumidores que mantenham a calma ao fazer compras e adquiram apenas o necessário, alertando contra o armazenamento excessivo de produtos. Ele ressaltou que os alimentos estão disponíveis e acessíveis a todos e que não há escassez de suprimentos, acrescentando que o ministério continua monitorando de perto as condições do mercado, ouvindo sugestões e reclamações e trabalhando para resolver eventuais dificuldades enfrentadas pelos consumidores.