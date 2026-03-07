Presidente dos Emirados Árabes Unidos: Tudo está bem no país e sairemos dessa situação mais fortes do que antes

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmou que tudo está bem no país e que os Emirados permanecerão fortes graças à solidariedade de sua sociedade e à eficiência de suas instituições militares e civis.

Mohamed bin Zayed também elogiou a conduta exemplar demonstrada pela sociedade dos Emirados — cidadãos e residentes — nas atuais circunstâncias.

As declarações foram feitas durante a visita do presidente a alguns dos feridos nos recentes ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região.

Mohamed bin Zayed afirmou que, embora os Emirados sejam conhecidos por sua beleza e atratividade, o país também é uma nação forte e resiliente, com determinação e capacidade para enfrentar desafios e proteger a segurança de sua população. Ele destacou que os Emirados superarão a situação atual e sairão dela mais fortes e resilientes.

O presidente também elogiou o papel das Forças Armadas e a eficiência das instituições militares, dos órgãos de segurança e das equipes envolvidas, destacando seus esforços, prontidão e dedicação na defesa da segurança do país e na proteção do território, da população e dos residentes. Segundo ele, essas ações são motivo de orgulho e reconhecimento.

O presidente dos Emirados concluiu pedindo a Deus que continue protegendo o país e seu povo com honra e segurança.