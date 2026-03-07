Presidente dos Emirados Árabes Unidos: segurança, soberania e proteção da população são prioridade máxima

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmou que o país coloca a segurança nacional e a proteção de cidadãos, residentes e visitantes no topo de suas prioridades e está plenamente preparado para enfrentar os ataques em curso.

Mohamed bin Zayed expressou profunda gratidão às Forças Armadas dos Emirados, aos serviços de segurança e a todas as instituições e equipes nacionais que trabalham incansavelmente para proteger o país. Segundo ele, esses profissionais representam os mais altos padrões de prontidão, coordenação e cooperação, motivo de orgulho nacional.

Em declarações feitas diante das atuais circunstâncias enfrentadas pelo país e pela região, Mohamed bin Zayed também agradeceu pela consciência demonstrada pela sociedade dos Emirados — tanto emiradenses quanto residentes — que, segundo ele, expressaram seu amor e lealdade ao país por meio de palavras e ações.

O presidente afirmou que, nos Emirados Árabes Unidos, todos são emiradenses por meio de seu amor pelo país e por suas contribuições à nação. Ele também pediu que Deus conceda misericórdia às vítimas dos ataques e rápida recuperação aos feridos.

Mohamed bin Zayed destacou ainda que os Emirados Árabes Unidos, terra de Zayed, permanecerão fortes por meio de sua união, firmes na defesa de sua soberania e avançando de forma constante rumo ao futuro.