Presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir do Qatar discutem os mais recentes desdobramentos regionais

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani. Durante a conversa, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos na região diante da escalada da situação militar e de suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Mohamed bin Zayed perguntou sobre a situação no Qatar após os ataques iranianos que atingiram o país. O presidente dos Emirados Árabes Unidos afirmou a solidariedade do país ao Qatar nas medidas que está tomando para defender sua soberania, segurança e integridade territorial.

Tamim bin Hamad Al Thani agradeceu ao presidente emiradense pela posição fraterna e de apoio ao Qatar e expressou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos na defesa de sua soberania, segurança e estabilidade.

Os dois lados condenaram os ataques iranianos contra os territórios dos dois países e de outros na região, destacando que essas ações constituem uma violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de representar uma ameaça à segurança e à estabilidade regional.

Mohamed bin Zayed e Tamim bin Hamad Al Thani também enfatizaram a necessidade de tomar todas as medidas necessárias para proteger a segurança e a estabilidade dos dois países e a segurança de seus povos.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e o emir do Qatar também pediram a interrupção imediata da escalada militar e ressaltaram a importância de priorizar o diálogo e soluções diplomáticas para evitar novas crises na região e preservar a segurança e a estabilidade regional.