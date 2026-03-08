Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 16 mísseis balísticos e 113 drones

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos detectaram neste domingo (08/03) 17 mísseis balísticos, dos quais 16 foram destruídos, enquanto um caiu no mar. Também foram detectados 117 drones, dos quais 113 foram interceptados, enquanto quatro caíram dentro do território do país.

Desde o início dos ataques iranianos, foram detectados 238 mísseis balísticos. Desse total, 221 foram destruídos, 15 caíram no mar e dois atingiram o território do país.

Também foram detectados 1.422 drones iranianos, dos quais 1.342 foram interceptados, enquanto 80 caíram dentro do território do país. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Esses ataques resultaram em quatro mortes entre cidadãos do Paquistão, Nepal e Bangladesh, e 112 pessoas sofreram ferimentos de moderados a leves. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores e Turquia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.