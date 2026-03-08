Comunicado do Ministério das Relações Exteriores

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que estão em estado de defesa em resposta à agressão iraniana brutal e não provocada, que incluiu o lançamento de mais de 1.400 mísseis balísticos e drones contra infraestruturas e alvos civis, resultando em mortes e feridos entre civis.

Os ataques constituem uma flagrante violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de representarem uma violação da soberania e da integridade territorial dos Emirados Árabes Unidos e uma ameaça direta à sua segurança e estabilidade.

Os Emirados Árabes Unidos destacaram que não buscam ser arrastados para conflitos nem para uma escalada.

No entanto, o país reafirmou seu pleno direito de adotar todas as medidas necessárias para salvaguardar sua soberania, sua segurança nacional e sua integridade territorial, bem como para garantir a segurança de seus cidadãos e residentes, em conformidade com o direito internacional e a Carta das Nações Unidas.