Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro do Reino Unido discutem desdobramentos regionais e impactos para a segurança e a estabilidade

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Durante a conversa, os dois discutiram os desdobramentos na região diante da escalada da situação militar e de suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional.

Durante a ligação, Keir Starmer reafirmou a solidariedade do Reino Unido aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques iranianos flagrantes que continuam a atingir o país e outros Estados da região, afirmando que essas ações representam uma violação da soberania desses países e uma ameaça à segurança e à estabilidade regional.

Starmer também agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos pela atenção dada aos cidadãos britânicos que residem no país e pelas medidas adotadas para garantir sua segurança durante essas circunstâncias excepcionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois lados destacaram a necessidade de interromper a escalada e evitar a ampliação do conflito, a fim de preservar a segurança e a estabilidade regional.