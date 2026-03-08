Primeira-ministra da Itália condena ataques iranianos em ligação com presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para discutir os desdobramentos na região diante da rápida escalada da situação militar e de suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Durante a ligação, Giorgia Meloni reiterou a condenação da Itália aos ataques iranianos que continuam a atingir os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que essas ações constituem uma violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. A premiê também manifestou a solidariedade da Itália aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, soberania, integridade territorial e a segurança de sua população.

Giorgia Meloni também agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos pela atenção que o país tem dado aos cidadãos italianos que residem nos Emirados durante essas circunstâncias difíceis.

Mohamed bin Zayed agradeceu à primeira-ministra italiana pelo apoio.

Os dois lados afirmaram ainda que a continuidade da escalada militar compromete a estabilidade e a segurança no Oriente Médio e aumenta as tensões e crises na região.