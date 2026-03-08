Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita Ministério da Defesa

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, comandante supremo das Forças Armadas do país, visitou o Ministério da Defesa como parte do acompanhamento contínuo dos recentes desdobramentos e da análise das últimas atualizações relacionadas a assuntos de defesa e militares, além dos esforços para reforçar a prontidão operacional e a preparação para lidar com diversos desafios.

Durante a visita, Mohamed bin Zayed recebeu informações sobre o nível de prontidão das Forças Armadas e suas capacidades para enfrentar desafios emergentes em meio à atual escalada militar e às suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional.

A visita contou com a presença do príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei; do subsecretário do Ministério da Defesa, tenente-general Ibrahim Nasser Al Alawi; do assessor de Assuntos Militares do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi; do presidente da Autoridade de Assuntos Executivos, Khaldoon Khalifa Al Mubarak; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada, Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai; além de vários oficiais superiores do Ministério da Defesa.