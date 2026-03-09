Liderança dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao emir do Kuwait por militares mortos no cumprimento do dever

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao emir do Kuwait, xeique Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, expressando pesar e solidariedade pela morte do tenente-coronel Abdullah Emad Al-Sharrah e do major Fahad Abdulaziz Al-Majmad, que morreram no cumprimento do dever.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de condolências ao emir do Kuwait.