Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Egito discutem desdobramentos regionais em ligação

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi. Durante a conversa, os dois discutiram os desdobramentos militares e de segurança na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

A ligação também abordou a continuidade dos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, considerados uma violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Durante a conversa, Abdel Fattah El-Sisi reafirmou a condenação do Egito a esses ataques e manifestou pleno apoio e solidariedade ao país nas medidas adotadas para proteger sua soberania e segurança. O presidente egípcio também reiterou a rejeição do Egito a qualquer violação da soberania de países árabes ou a ameaças à sua segurança e estabilidade.

Os dois lados alertaram para os riscos que a atual escalada militar representa para a segurança e a estabilidade regional. Destacaram ainda a necessidade de priorizar o diálogo e soluções diplomáticas para evitar maior deterioração da segurança regional e internacional.