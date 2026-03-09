Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com Trump

ABU DHABI, 8 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou, por ligação, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois discutiram os desdobramentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

A ligação também abordou a continuidade dos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, considerados uma violação da soberania desses países e uma ameaça à segurança e à estabilidade regional.