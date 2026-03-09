Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional e ataques iranianos não provocados em ligações com diversas autoridades

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, realizou uma série de ligações telefônicas com ministros das Relações Exteriores e outras autoridades para discutir os mais recentes desdobramentos na região e as repercussões dos ataques com mísseis iranianos não provocados contra os Emirados Árabes Unidos e vários países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, Ayman Al Safadi; com a vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores de Liechtenstein, Sabine Monauni; com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov; com o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourita; com o ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, Emigração e Expatriados Egípcios do Egito, Badr Abdelatty; com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; com o ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis; com o ministro da Defesa Nacional da Grécia, Nikos Dendias; e com a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergard.

As ligações abordaram as graves repercussões desses desdobramentos para a segurança e a estabilidade regional, além de seus impactos negativos sobre a economia global e a segurança energética.

Abdullah bin Zayed e os ministros condenaram com veemência os ataques com mísseis não provocados, afirmando que representam uma flagrante violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e constituem uma ameaça direta à segurança e à soberania dos Estados, além da estabilidade regional.

As autoridades também afirmaram o direito dos países atingidos de adotar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial e garantir a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante as ligações, Abdullah bin Zayed agradeceu a solidariedade e o apoio demonstrados por países irmãos e amigos aos Emirados Árabes Unidos. Afirmou também que todos os residentes e visitantes estão seguros.

Abdullah bin Zayed e os ministros também discutiram a importância de fortalecer a cooperação internacional e os esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade regional.

Os interlocutores também destacaram a importância de avançar em soluções diplomáticas para resolver a crise atual, preservar a segurança e a estabilidade regional e atender às aspirações dos povos da região por desenvolvimento inclusivo e prosperidade econômica sustentável.