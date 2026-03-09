Ministério da Saúde do Bahrein afirma que 32 cidadãos ficaram feridos, incluindo crianças, em ataque de drone iraniano

MANAMA, 9 de março de 2026 (WAM) – O Ministério da Saúde do Bahrein informou que um ataque de drone iraniano ocorrido na manhã desta segunda (09/03) na área de Sitra deixou até o momento 32 civis feridos, incluindo quatro em estado grave — entre eles crianças que precisaram passar por cirurgia.

Todos os feridos são cidadãos do Bahrein. Entre eles está uma adolescente de 17 anos que sofreu ferimentos graves na cabeça e no olho, além de duas crianças de sete e oito anos que tiveram ferimentos graves nos membros inferiores. O mais jovem entre os feridos é um bebê de dois meses.

A Agência de Notícias do Bahrein (BNA, na sigla em inglês) citou o ministério afirmando que todos os feridos estão sob observação e recebem acompanhamento de equipes médicas especializadas.