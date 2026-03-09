Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 12 mísseis balísticos e 17 drones

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos detectaram nesta segunda-feira (09/03) 15 mísseis balísticos, dos quais 12 foram destruídos.Três caíram no mar. Também foram detectados 18 drones, dos quais 17 foram interceptados.Um caiu dentro do território do país.

Desde o início dos ataques iranianos, foram detectados 253 mísseis balísticos. Desse total, 233 foram destruídos, 18 caíram no mar e dois atingiram o território do país.

Também foram detectados 1.440 drones iranianos, dos quais 1.359 foram interceptados, enquanto 81 caíram dentro do território do país. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Esses ataques resultaram em quatro mortes entre cidadãos do Paquistão, Nepal e Bangladesh, e 117 pessoas sofreram ferimentos leves. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia e Palestina.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.