Primeiro-ministro da Espanha condena ataques iranianos em ligação com presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (09/03) uma ligação do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Durante a conversa, os dois discutiram os graves desdobramentos militares e de segurança na região diante da escalada em curso e suas implicações para a paz e a segurança regional e internacional.

Pedro Sánchez condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região. Afirmou que o Ministério das Relações Exteriores da Espanha convocou o embaixador do Irã em Madri para transmitir a rejeição e a condenação do governo espanhol a esses ataques.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro espanhol pelo apoio.

Os dois lados pediram ainda a interrupção imediata da escalada militar e o retorno ao diálogo e a soluções políticas, destacando que a continuidade e a ampliação do conflito ameaçariam a paz e a estabilidade na região e além dela.