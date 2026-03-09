Presidente dos Emirados Árabes Unidos e chanceler da Alemanha discutem desdobramentos regionais e implicações da escalada militar

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (09/03) uma ligação do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, para discutir a escalada militar na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Durante a ligação, Friedrich Merz reiterou a condenação da Alemanha aos ataques iranianos que continuam a atingir os Emirados Árabes Unidos e outros países da região e afirmou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, integridade territorial e a segurança de sua população. O chanceler também informou que o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o embaixador do Irã para transmitir a condenação alemã aos ataques considerados injustificados contra países da região.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao chanceler alemão pela posição de apoio e solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos diante das circunstâncias atuais.

Os dois lados destacaram ainda necessidade de interromper imediatamente a escalada e de avançar no diálogo e em meios diplomáticos para resolver as questões pendentes na região, de forma a preservar a segurança e a estabilidade e evitar novas crises.