Abdullah bin Zayed recebe ligação do primeiro-ministro do Qatar com condolências pela morte de dois militares

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, que apresentou condolências pela morte de dois membros das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos.

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani lamentou a morte do capitão-piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi e do primeiro-tenente Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, que morreram após a queda de um helicóptero provocada por uma falha técnica enquanto cumpriam dever nacional no país.

Al Thani expressou condolências aos Emirados Árabes Unidos e afirmou a plena solidariedade do Qatar com o país diante dessa perda dolorosa. Também manifestou condolências e solidariedade às famílias dos dois militares e pediu a Deus que lhes conceda misericórdia e proteja os Emirados Árabes Unidos e sua população.