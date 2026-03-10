Abdullah bin Zayed recebe ligação do chanceler do Kuwait com condolências pela morte de dois militares

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, que apresentou condolências pela morte de dois membros das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos.

Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah lamentou a morte do capitão-piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi e do primeiro-tenente Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, que morreram após a queda de um helicóptero provocada por uma falha técnica enquanto cumpriam dever nacional no país.

Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah expressou condolências aos Emirados Árabes Unidos e afirmou a plena solidariedade do Kuwait com o país diante dessa perda dolorosa.

O ministro também manifestou condolências e solidariedade às famílias dos dois militares e pediu a Deus que lhes conceda misericórdia e proteja os Emirados Árabes Unidos e sua população.