Presidente do Equador manifesta solidariedade aos Emirados Árabes Unidos em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Equador, Daniel Noboa, que manifestou a solidariedade aos Emirados Árabes Unidos diante dos ataques iranianos contra a soberania, a segurança e a população do país.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Daniel Noboa pelo apoio.

Os dois lados destacaram a necessidade de interromper imediatamente as operações militares e retomar o diálogo e os meios diplomáticos para tratar das diversas questões de forma a preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.