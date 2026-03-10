Bahrein expressa condolências aos Emirados Árabes Unidos pela morte de dois militares das Forças Armadas

MANAMA, 10 de março de 2026 (WAM) – O Bahrein expressou condolências e solidariedade aos Emirados Árabes Unidos pela morte de dois membros das Forças Armadas do país durante o cumprimento de seu dever nacional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Bahrein afirmou a plena solidariedade aos Emirados Árabes Unidos diante da perda que definiu como dolorosa. O país reiterou o apoio às medidas adotadas por Abu Dhabi para proteger sua soberania, segurança e estabilidade.

O ministério também pediu a Deus que conceda misericórdia aos dois militares mortos e dê paciência e consolo às suas famílias.