Arábia Saudita expressa condolências aos Emirados Árabes Unidos e ao Kuwait pela morte de militares e agentes de segurança

RIAD, 10 de março de 2026 (WAM) – A Arábia Saudita expressou profundas condolências e solidariedade aos Emirados Árabes Unidos e ao Kuwait pela morte de vários membros das Forças Armadas e das forças de segurança enquanto cumpriam seus deveres nacionais. O país também pediu a Deus que conceda misericórdia e perdão aos falecidos e dê paciência e consolo às suas famílias.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou a solidariedade do país aos Emirados Árabes Unidos e ao Kuwait diante da perda e destacou a disposição de colocar todas as suas capacidades à disposição para apoiar quaisquer medidas que os dois países adotem. O ministério também desejou rápida recuperação aos feridos.