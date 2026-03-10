Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Mohammed bin Rashid discutem assuntos nacionais durante encontro em Dubai

DUBAI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Durante o encontro, em Al Marmoom, em Dubai, os dois conversaram cordialmente e pediram a Deus que continue a proteger os Emirados Árabes Unidos, preservando a segurança e a estabilidade do país.

A reunião também abordou os esforços em todo o país conduzidos pelas instituições militares e civis dos Emirados Árabes Unidos para proteger a segurança e a estabilidade do país e garantir a segurança de sua população diante da atual agressão iraniana. Os dois afirmaram que os Emirados Árabes Unidos continuarão sendo um refúgio de segurança e estabilidade e que o país possui determinação e capacidade para superar desafios por meio da coesão de sua sociedade e da eficiência de suas instituições.

Mohamed bin Zayed e Mohammed bin Rashid também elogiaram o papel das Forças Armadas e a dedicação de todas as instituições militares, serviços de segurança e equipes envolvidas na defesa da segurança nacional e na proteção do território, dos cidadãos, residentes e visitantes do país.

O presidente dos Emirados participou ainda de um jantar de iftar oferecido em sua homenagem por Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O encontro e o jantar de iftar também contaram com a presença do príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do Emirates Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de vários xeiques, ministros e altos funcionários.